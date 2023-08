FirenzeViola.it

Ieri sera, oltre alla roboante vittoria della Fiorentina sul Genoa, è andata in scena un'aggressione da parte di un gruppo di tifosi genoani nei confronti di due fiorentini, che erano in macchina insieme. Di seguito il racconto completo dell'accaduto pubblicato in una pagina Facebook. (Clicca qui per il racconto completo)