THE BEST FIFA, Spalletti e Inzaghi tra gli allenatori top

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Luciano Spalletti e Simone Inzaghi fra gli allenatori sono gli unici italiani presenti nella lista dei finalisti per i premi 'The Best FIFA Football Awards 2023', giunto alla nona edizione, i cui nomi sono stati resi noti oggi dall'ente mondiale del calcio. L'attuale ct dell'Italia e l'allenatore dell'Inter hanno come rivali nella sezione tecnici di squadre maschili gli spagnoli Pep Guardiola e Xavi e l'australiano Ange Postecoglou. La metà dei 13 candidati per il miglior giocatore - tra i quali c'è il vincitore uscente, Lionel Messi - sono del Manchester City, la squadra inglese del triplete, ma compaiono nella lista anche Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia del Napoli e l'ex interista Marcelo Brozovic. Così, tra i portieri figura un altro nerazzurro, Andrè Onana, passato ora alla Premier League, che dovrà vedersela col marocchino Bounou, Thibaut Courtois, Ederson e Marc-André ter Stegen. I Mondiali femminili hanno avuto un peso nelle 16 nomination per la categoria miglior giocatrice, con Aitana Bonmatì a guidare un quartetto di candidate spagnole, tra le quali c'è anche Jennifer Hermoso, protagonista suo malgrado del caso che ha portato alle dimissioni il presidente della Rfer, Luis Rubiales.

Per le allenatrici, le vincitrici del premio 2021 e 2022 - Emma Hayes e Sarina Wiegman - figurano nel quintetto nominato in tale categoria. Le votazioni sono aperte, con la giuria internazionale composta da capitani e allenatori delle nazionali, giornalisti. oltre che tifosi di tutto il mondo che siano registrati su Fifa.com e che potranno esprimersi entro il 6 ottobre prossimo. (ANSA).