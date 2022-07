SUAREZ, Conferma: "Ho un accordo col Nacional'

(ANSA) - MONTEVIDEO, 26 LUG - Luis Suarez torna casa. Smentendo le voci che lo davano in procinto di 'sbarcare' nella Mls nordamericana, il 'Pistolero' ha annunciato con un video sul profilo Twitter del Nacional l'accordo con il club di Montevideo che lo ha lanciato e di cui è sempre stato tifoso. "C'è un preaccordo con il club - l'annuncio di Suarez ai sostenitori del Nacional -, nelle prossime ore metteremo a posto dei dettagli e speriamo che si arrivi alla conclusione che tutti noi desideriamo. Spero di vivere questa nuova fase e di vedervi nei prossimi giorni. Intanto voglio ringraziarvi per tutte le manifestazioni di grande affetto che avete avuto, per me e la mia famiglia, in questi ultimi giorni. E' stato impressionante, e mi hanno molto emozionato, toccandomi in cuore e avendo un notevole peso nella mia decisione: era impossibile rifiutare questa opportunità di tornare a giocare nel Nacional". Giovedì scorso, in occasione della partita di campionato contro il Cerrito, 15mila tifosi avevano messo una maschera con il volto di Suarez per esternare il desiderio di rivederlo con la maglia della Nacional. (ANSA).