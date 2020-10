STOVINI, Callejon potrà essere più decisivo di Chiesa

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MARTINEZ QUARTA SARÀ A FIRENZE DA GIOVEDÌ Salvo nuovi cambiamenti di piani, sarà giovedì il giorno giusto per vedere Lucas Martinez Quarta a Firenze. Il difensore argentino, acquistato dalla Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato per 7 milioni di euro di parte fissa + 6 milioni di bonus, oltre a... Salvo nuovi cambiamenti di piani, sarà giovedì il giorno giusto per vedere Lucas Martinez Quarta a Firenze. Il difensore argentino, acquistato dalla Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato per 7 milioni di euro di parte fissa + 6 milioni di bonus, oltre a... NOTIZIE DI FV FV, SCARICA GRATIS L'APP PER IPAD, IPHONE E ANDROID! FirenzeViola.it ti offre l'applicazione completamente gratuita che porta tutte le notizie del mondo viola sul tuo iPhone, iPad o iPod Touch! Porta sempre in tasca la qualità delle notizie di FirenzeViola.it, sfogliando le news di primo piano e tutti gli ultimi... FirenzeViola.it ti offre l'applicazione completamente gratuita che porta tutte le notizie del mondo viola sul tuo iPhone, iPad o iPod Touch! Porta sempre in tasca la qualità delle notizie di FirenzeViola.it, sfogliando le news di primo piano e tutti gli ultimi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi