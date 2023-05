SABIRI, Rabbia tifo doriano: Stankovic non lo convoca

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Genova) è possibile leggere questa mattina un punto sulla situazione legata ad Abdelhamid Sabiri, giocatore di proprietà della Fiorentina ma in questi mesi rimasto a giocare alla Sampdoria. Il primo effetto dopo il ko di Firenze del Doria è la non convocazione per la gara di oggi contro il Torino di Sabiri, peraltro protagonista domenica sera nel parcheggio davanti al centro sportivo di Bogliasco di un acceso confronto con alcuni tifosi della Sud, che hanno rimproverato la squadra per il crollo nella ripresa e soprattutto se la sono presa con il giocatore marocchino, reo tra l’altro di aver regalato la sua maglia ad un sostenitore viola, da lui, a discolpa, definito un ragazzino che da tempo gliel’aveva chiesta. Sabiri è rimasto scosso da quanto accaduto, in più sembra non possedere le motivazioni giuste per dare qualcosa alla povera causa blucerchiata. Da qui la scelta di non inserirlo nella lista dei convocati.