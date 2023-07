PRES. ASCOLI, Sabiri? Deve migliorare il suo carattere

Fonte: Radio Sportiva

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha parlato così di Abdelhamid Sabiri, centrocampista viola, il presidente dell'Ascoli Massimo Pulcinelli, che conosce bene il marocchino dato il suo passato proprio in bianconero: "Abdelhamid è un grandissimo talento, senza dubbio, ma il suo approccio a livello caratteriale lascia spesso desiderare. Mi auguro che col tempo riesca a migliorare per esprimersi al meglio, dato che in passato ha avuto problemi con noi ma anche alla Samp".