PEDRO, Gol e assist nel debutto con il Flamengo

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, KOUAMÉ ARRIVA MARTEDÌ. SUI RECUPERI... Non sarà oggi il primo giorno di Christian Kouamé in riva all'Arno. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, l'arrivo dell'attaccante è stato rimandato a martedì. Mentre non sono previste prima di lunedì... Non sarà oggi il primo giorno di Christian Kouamé in riva all'Arno. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, l'arrivo dell'attaccante è stato rimandato a martedì. Mentre non sono previste prima di lunedì... NOTIZIE DI FV PANCHINE BOLLENTI, SALTA SOLO MAZZARRI: ECCO LONGO Il week end ha portato a ore di riflessioni sul futuro di tre allenatori, Corini del Brescia, Semplici della Spal e Mazzarri del Torino. I tanti gol subiti nelle ultime due gare hanno convinto il presidente Cairo a salutare il tecnico toscano e portare sulla panchina un ex... Il week end ha portato a ore di riflessioni sul futuro di tre allenatori, Corini del Brescia, Semplici della Spal e Mazzarri del Torino. I tanti gol subiti nelle ultime due gare hanno convinto il presidente Cairo a salutare il tecnico toscano e portare sulla panchina un ex... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 4 Febbraio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi