PANATHLON, Un convegno su sport e disabilità

Un convegno dal nome “sport e disabilità…senza ostacoli”, organizzato dal Panathlon Club Firenze presso gli Assi Giglio Rosso, ha offerto l’occasione di una condivisione sul tema dello sport inclusivo e fatto nascere nuove collaborazioni tra le varie realtà impegnate nel mondo della disabilità.

“Abbiamo dato vita ad un confronto sulle criticità che è partito da una base - spiega Maurizio Mancianti, presidente Panathlon Firenze - quello di individuare i luoghi dove poter praticare lo sport per persone con disabilità. Servono impegni forti da parte delle città e dei territori non solo in termini di abbattimento delle barriere architettoniche, ma di percorsi integrati e condivisi con le realtà che sono impegnate quotidianamente in questo campo.”

Ai lavori hanno portato i saluti Simone Cardullo, presidente Coni Toscana, Massimo Porciani, presidente Cip Toscana, Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana, Francesco Casini, Sindaco di Bagno a Ripoli e Marcello Marchioni, consigliere nazionale Coni e Presidente Assi Giglio Rosso. “È fondamentale continuare a confrontarci e conoscere le varie esigenze per attivare ad un domani in cui non ci sarà più bisogno di questi convegni sulla disabilità “- ha dichiarato Noemi Salvati- socia Panathlon Firenze che ha seguito l'organizzazione dell'evento.

L’incontro ha dato vita ad iniziative condivise come quella promossa dall’ Associazione Gabriele Borgogni e il Panathlon Firenze che offrono la partecipazione alle associazioni ad una giornata presso l’Aereogravity a Milano, fondato da Andrea Pacini di “Spingi la vita Onlus”. Il Panathlon Firenze è impegnato in un nuovo progetto che lega sport e sociale.



Al Teatrodante "Carlo Monni" di Campi Bisenzio, infatti, mercoledì 22 marzo andrà in scena "Fiorentinamente", una serata speciale organizzata da Giglio Amico assieme alle Glorie Viola e al Panathlon Club Firenze, per ricordare Andrea Pazzagli, ex portiere cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e scomparso nel 2011.