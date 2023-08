LIVAKOVIC, Atteso in Turchia per le visite col Fenerbahce

Dopo otto anni, in cui si è imposto come uno dei migliori portieri del Vecchio Continente e ha trascinato la nazionale croata, Dominik Livakovic è pronto a dire addio alla sua Zagabria e alla Dinamo e a cominciare una nuova avventura. Il 28enne, infatti, è atteso a Istanbul, dove diventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore dell'ambizioso Fenerbahce: le visite mediche, riportano i media turchi, sarebbero già state fissate. Per Livakovic, che è stato a lungo nel mirino di Lazio, Fiorentina e Villarreal, è pronto un contratto di quattro stagioni.