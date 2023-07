FOTO, Anche per Terzic amarcord Stella Rossa

Dopo Jovic anche per Aleksa Terzic è il momento amarcord con la maglia della Stella Rossa, squadra con la quale la Fiorentina farà un'amichevole il 26 luglio proprio nello stadio dei serbi. Proprio dalla Stella Rossa Corvino lo andò infatti a prelevare nel 2019 lasciandolo in eredità (neanche tanto gradità) alla nuova gestione sportiva. In attesa di chiarire il proprio futuro (difficilmente ancora in viola) Terzic ha comunque postato una foto con la maglia della sua ex squadra che, mercato permettendo, dovrebbe ritrovare appunto il prossimo 26 luglio.