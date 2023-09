FIORENTINA, Un calciomercato a misura di Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Questa mattina TuttoMercatoWeb fa il punto sul mercato della Fiorentina, sempre più condizionato dal suo tecnico Vincenzo Italiano. L'allenatore Viola è contento e non solo perché durante l’ultimo giorno di mercato sono stati risolti dei casi che rischiavano di diventare dei problemi seri da gestire in casa quali Amrabat e Jovic, ma più in generale per come la società viola ha condotto il mercato. La Fiorentina 2023/2024 è tutta a misura di Italiano, forse per la prima volta si è avuta davvero tramutata nei fatti quella sinergia tanto raccontata.

Ancor prima che sui nomi (seppure Nzola, per esempio, sia un’indicazione specifica e anche l’ultimo arrivato Lopez non dispiaccia affatto al tecnico…) sulle idee di calcio e sulle soluzioni tecniche: è una squadra cucita sul credo di chi siede in panchina.