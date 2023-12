FIORE-HELLAS, Tutte le info per i biglietti del match

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Domenica 17 Dicembre alle ore 15:00 la Fiorentina sfida allo stadio Franchi l’Hellas Verona. I biglietti saranno in vendita da martedì 12 dicembre alle ore 10.00. Disponibili per questa gara le tariffe scontate RIDOTTO UNDER 6 (in TUTTI i settori dello stadio) e UNDER 14 (in TUTTI i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Vip e Onore, Curva Ferrovia Omaggio). Inoltre, nel settore Curva Ferrovia è attiva la promo GENERAZIONE VIOLA che consente l’acquisto scontato di un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4.

Per questa gara è sempre attiva la promozione per gli Abbonati al campionato, con la tariffa PROMO ABBONATO (sia per Abbonanti PRO che EASY) per l’acquisto di Biglietti Extra con sconti sul prezzo del biglietto (fino a 4 biglietti acquistati contestualmente).

Ricordiamo ai nostri tifosi che anche quest’anno il Natale si tinge di Viola e in occasione delle partite che si disputeranno al Franchi a cavallo del 25 dicembre, ovvero Fiorentina vs Hellas Verona, domenica 17 dicembre alle ore 15:00 e Fiorentina vs Torino, venerdì 29 dicembre alle ore 18.30, sarà possibile entro domenica 17 dicembre il Christmas Pack che consentirà di acquistare entrambe le partite ad un prezzo scontato. La novità di quest’anno è che per acquistarlo non sarà necessario essere in possesso di alcuna tessera.

Prezzi a partire da 18€ per vedere entrambe le partite. Under 6 a 5€ in tutti i settori e tariffa Under 14 disponibile in tutti settori (omaggio in Curva Ferrovia).