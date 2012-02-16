FIO-NAP, Arbitra Orsato di Schio
Ecco le designazioni arbitrali per le gare del prossimo fine settimana:
Domenica 19 febbraio ore 15.00
CESENA – MILAN
VALERI
GIORDANO – GHIANDAI
IV: ROCCHI
FIORENTINA – NAPOLI Venerdì 17.02 h. 20.45
ORSATO
PETRELLA – DE LUCA
IV: TAGLIAVENTO
GENOA – CHIEVO
GUIDA
DE PINTO – POSADO
IV: GALLIONE
INTER – BOLOGNA Venerdì 17.02 h. 20.45
DAMATO
NICCOLAI – MUSOLINO
IV: DOVERI
JUVENTUS – CATANIA Sabato 18.02 h. 20.45
BRIGHI
TONOLINI – BARBIRATI
IV: GAVA
LECCE – SIENA h. 12.30
RIZZOLI
COPELLI – NICOLETTI
IV: CIAMPI
NOVARA – ATALANTA
BANTI
MAGGIANI – ALESSANDRONI
IV: MERCHIORI
PALERMO – LAZIO h. 20.45
DE MARCO
CARIOLATO – DI FIORE
IV: RUSSO
ROMA – PARMA
PERUZZO
PRETI – LIBERTI
IV: BARACANI
UDINESE – CAGLIARI h. 20.45
CELI
GIACHERO – COMITO
IV: GAVILLUCCI