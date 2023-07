FALCONE, Il Lecce lo vorrebbe anche per il prossimo anno

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, RADUNO ACF FEMMINILE: C'È MARINA GEORGIEVA Si è radunata oggi presso il centro sportivo Davide Astori la squadra femminile della Fiorentina di Sebastian De La Fuente (nella foto). Tante facce già note ma anche qualche innesto trattato in gran segreto che tifosi e operatori del settore hanno potuto... Si è radunata oggi presso il centro sportivo Davide Astori la squadra femminile della Fiorentina di Sebastian De La Fuente (nella foto). Tante facce già note ma anche qualche innesto trattato in gran segreto che tifosi e operatori del settore hanno potuto... NOTIZIE DI FV IGOR, DOMANI LE VISITE MEDICHE CON IL BRIGHTON, POI FIRMA Dopo aver salutato tutti già prima dell'inizio del weekend, Igor si prepara a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Brighton. Come raccolto da Firenzeviola.it, è domani la giornata in cui il difensore brasiliano svolgerà le visite mediche... Dopo aver salutato tutti già prima dell'inizio del weekend, Igor si prepara a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Brighton. Come raccolto da Firenzeviola.it, è domani la giornata in cui il difensore brasiliano svolgerà le visite mediche... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 24 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi