EX OBIETTIVI, Falcone felicissimo di aver firmato al Lecce

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Wladimiro Falcone, attuale portiere del Lecce, ed ex obiettivo di mercato della Fiorentina, in conferenza stampa si è (ri)presentato da numero uno giallorosso: “So gli sforzi della società per riportarmi e qui e per questo voglio ringraziare Corvino e Trinchera. Con il direttore ci sentiamo ogni giorno nel corso di quest’estate, ci “assillavamo” a vicenda. Sono felice di essere tornato qui, è come se non fossi mai andato via. E sono felice anche di aver firmato un contratto di cinque anni, è un onore e per me essere di nuovo nel Salento è una soddisfazione immensa”.

Sul gruppo: “Il ritorno di Pongracic è importante, garantisce un livello alto. Cambierà il modo di difendere, D’Aversa mi chiede di far partire l’azione palla a terra e per me sarà motivo ulteriore per migliorarmi. Mi hanno impressionato Rafia ed Almqvist, due calciatori forti e che possono fare bene in A. Se arriveranno altri tasselli, poi, ci penseranno i direttori, che son bravi in questo”.

Sulla nuova stagione: “Se è vero che ho un anno in più di esperienza, è vero pure che sarà un campionato complicatissimo. Spero di essere di aiuto anche per i più giovani”.