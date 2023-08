EX OBIETTIVI, Demiral è uno dei nomi per difesa Inter

È uno dei nomi forti per completare il reparto difensivo dell'Inter, Merih Demiral ad oggi rimane tra i profili in lizza per rinforzare la formazione di Simone Inzaghi. L'Atalanta ha già messo in lista di sbarco il centrale turco che intanto ha rifiutato diverse proposte proprio dalla Turchia, in attesa di un'offensiva della Beneamata. La Dea - aggiunge il quotidiano Tuttosport - vorrebbe però monetizzare dalla sua cessione.