EUROPEO U19, Italia in semifinale. 90' per Kayode

© foto di Giacomo Morini

Si è conclusa da poco la sfida tra Italia e Polonia Under 19, valida per la terza e ultima giornata della fase a girone dell'Europeo di categoria. La squadra del ct Bollini ha ottenuto un pareggio per 1-1 grazie alla rete di Hasa che ha risposto al vantaggio iniziale firmato Strzalek. In campo per tutta la durata dell'incontro il terzino viola Kayode, mentre per Lorenzo Amatucci 13 minuti da subentrato. Gli azzurrini avanzano così alle semifinali dell'Europeo.