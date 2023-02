CALEGARI, L'ex obiettivo viola firma coi LA Galaxy

Nuova avventura per Lucas Calegari, terzino brasiliano classe 2002 accostato all'Udinese nel mercato scorso e in passato anche alla Fiorentina. Non sarà in Serie A però il suo futuro, almeno non quello più prossimo: il Fluminense ha ufficializzato il suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto fino al termine dell'anno solare 2023 al Los Angeles Galaxy.

O lateral Calegari teve seu empréstimo acertado ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Boa sorte na temporada, Guerreiro! pic.twitter.com/GYzB0oAOP1 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 27, 2023