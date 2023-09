AMRABAT, Sui social: “Porterò sempre con me le finali”

FirenzeViola.it

Sofyan Amrabat, sul proprio profilo Instagram, ha ringraziato con queste parole la Fiorentina, parlando così degli anni trascorsi a Firenze: "Dopo tre anni in questo bellissimo club, è ora di affrontare una nuova sfida. Quando sono arrivato nel 2020, non avrei potuto immaginare tutte le avventure che avremmo vissuto insieme. La nostra corsa in Conference League e in Coppa Italia lo scorso anno e le tante serate speciali allo Stadio Artemio Franchi vivranno con me per sempre. Voglio estendere un enorme ringraziamento al club, a tutti i giocatori, allo staff e ai tifosi per tutti i ricordi che abbiamo creato insieme. È stato un onore indossare questa maglia".