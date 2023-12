ACF, Christmas Pack: gare con Verona e Torino a sconto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina annuncia l'arrivo del "Christmas Pack", il pacchetto con cui a un prezzo scontato si possono acquistare insieme i biglietti per Fiorentina-Verona e Fiorentina-Torino, le gare del periodo natalizio. Questo il comunicato:

Anche quest’anno il Natale si tinge di Viola in occasione delle partite che si disputeranno al Franchi a cavallo del 25 dicembre, ovvero Fiorentina vs Hellas Verona, domenica 17 dicembre alle ore 15:00 e Fiorentina vs Torino, venerdì 29 dicembre alle ore 18.30.

Sarà possibile acquistare il Christmas Pack entro domenica 17 dicembre; questo consentirà di vedere allo Stadio entrambe le partite ad un prezzo scontato.

La novità di quest’anno è che per farlo non sarà necessario essere in possesso di alcuna tessera.

La vendita avrà inizio mercoledì 6 dicembre alle ore 15.00 e sarà possibile acquistarlo fino ad inizio gara contro l’Hellas Verona.

Prezzi a partire da 18€ per vedere entrambe le partite. Under 6 a 5€ in tutti i settori e tariffa Under 14 disponibile in tutti i settori (omaggio in Curva Ferrovia).