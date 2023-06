VETRINI A RFV, Falcone fa fare il salto di qualità alla Viola

FirenzeViola.it

Il dg del Grosseto Filippo Vetrini, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Firenze in Campo": "Falcone è un ottimo portiere, questo è evidente. Lui era un buon ragazzino, anche se faceva fatica ad affermarsi tra i professionisti. L'esperienza di Gavorrano è stata ottima perché gli ha permesso poi di arrivare dov'è. Io faccio il tifo per lui e mi auguro che sia il guardiano della porta della Fiorentina per la prossima stagione".

Con Falcone la Viola farebbe un salto di qualità?

"Io con tutto il rispetto per Terracciano penso che Falcone possa far fare il salto di qualità alla nostra Fiorentina. Ha dimostrato lo scorso anno di essere un portiere da Serie A che fa la differenza".

È prevista un'amichevole con la Fiorentina?

"Si, a 15 giorni dall'inizio del campionato di Serie A i viola verranno qua a fare un'amichevole e questo dimostra il legame".

Qualche giovane della Fiorentina può arrivare al Grosseto?

"Il proprietario del Grosseto, che è mio cugino, è un malato di Fiorentina. Con la dirigenza viola abbiamo ottimi rapporti e con Angeloni abbiamo individuato delle figure che possono far parte del Grosseto il prossimo anno".

Giudizio alla stagione della Primavera della Fiorentina?

"Io credo che abbia raggiunto risultati importanti. È sempre più difficile portare calciatori italiani in Serie A, anche perché il Lecce, vincitore del campionato, non ne aveva nemmeno uno. Ci sarà da fare una rivisitazione. Il lavoro di Aquilani è stato ottimo, penso che lo sostituirà Galloppa anche se non è ufficiale".

Che idea si è fatto sul tema delle seconde squadre?

"A me non piacciono. è utilizzato all'estero ma in Italia è ancora il calcio così perde un po' di romanticismo. Vedere la Juventus Under23 avere il budget nettamente superiore rispetto alle concorrenti non è il massimo. Mi sembra la vittoria del calcio del business. Delle collaborazioni tra due squadre, come Grosseto e Fiorentina sarebbe più salutare per tutti".

Grosseto che ambizioni avete?

"L'obiettivo è di vincere il campionato e faremo di tutto per portare il Grosseto tra i professionisti".