PRES. ATF A FV, Abbonati? Ecco quanti potranno essere

Per commentare ulteriormente le vicende che si sono create in seguito alla conferma della non apertura al pubblico in occasione dell'amichevole tra Fiorentina e Catanzaro, è intervenuto ai microfoni di Firenzeviola.it il presidente dell'ATF Federico De Sinopoli. Queste le sue parole: "Il malumore è alto ma va tutto rapportato. E' una domenica di luglio, c'è tanta gente che fa altro e non può andare a vedere questa partita. E' stato comunque sottolineato che vedere queste partite, in particolare con il Catanzaro, dopo che per anni abbiamo chiesto alle varie società di allestirla suscita malumore se poi nell'anno che la giochiamo non la possiamo vedere. La colpa non è dei tifosi nè dei cittadini. Molti la vedranno su Dazn, altri proveranno a sbirciare.".

Nei giorni scorsi la prese di posizione della Fiesole, quanto lunga sarà ancora la pazienza?

"Anche le associazioni del tifo hanno pubblicato una nota. I cancelli non li sfondi, una mano ai lavori non la possiamo dare. Quanto all'aspetto impianto, mini stadio e nuovo stadio mi pare che si brancoli ancora un po' nel buio e anche questo porta malumore e incertezze. Sono le solite novelle fiorentine che vanno avanti con la solita lentezza".

Come reputa l'andamento della campagna abbonamenti?

"Ci manca il dato ufficiale e fatico a commentare. Ho la percezione di certi numeri e credo che non verranno superati i numeri della stagione precedente. C'è stata qualche polemica sui prezzi, certe tariffe sono state sistemate, ma adesso ci sono queste ultime due fasi che portano a prezzi ancora più alti. Credo che se resteremo attorno ai 20.000 abbonati con uno stadio da 10.000/12.000 in meno per metà campionato sono numeri importanti e di tutto rispetto. Si deve attendere la fine, fare un commento adesso non è facile ".