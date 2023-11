ORLANDO A RFV, Con la Juve Nico a destra. Milenkovic...

FirenzeViola.it

Massimo Orlando a Radio Firenze Viola

L'ex viola, Massimo Orlando, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro". Queste le sue dichiarazioni:

Cosa si aspetta da Italiano in vista della gara contro la Juve?

"Dal punto di vista tattico non mi aspetto nulla. Sono arrabbiato per il gol preso all'ultimo secondo contro la Lazio, ma non posso rimproverare nulla, perché la Fiorentina ha fatto un primo tempo ottimo. Giocavano contro una squadra di Champions. Magari poteva essere evitato il cambio di Nzola. Mi aspetto che riporti Nico a destra, perché a sinistra lo perdi un po'. Portare via un giocatore come lui la trovo un po' una scelta azzardata. Poi devono ritrovare Bonaventura, che nelle ultime uscite non è stato all'altezza. Per quanto riguarda Milenkovic, ha avuto anche sfortuna nell'episodio del rigore. Lui cercava di sentire il contatto con l'attaccante, è stata una situazione sfortunata. Se dovesse essere un momento no per lui e se ci dovessero essere dei problemi parlerà con il mister".

Con che animo i giocatori della Fiorentina ritrovano Vlahovic e Chiesa?

"Belli arrabbiati. Servirà essere meno leziosi e con più garra. La Juve fisicamente è una squadra tosta e non si snaturerà. La Viola dovrà gestire bene l'equilibrio, conoscendo il gioco di Allegri. La Fiorentina dovrà fare il proprio gioco. Arriva da due sconfitte, servirà pensare anche a questo. Non dovrà concedere spazi a loro, che stanno vivendo un momento di grande fortuna. Hanno una buonissima difesa, che concede pochissimo e il gol prima o poi lo fanno".

