ORLANDO A RFV, Arthur non perde mai palla. Zaccagni...

L'ex viola Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro". Queste le sue parole.

Cosa la colpisce di Arthur?

"In verità non sono molto colpito perché lo conosco e mi piace molto, posso essere colpito quando manca in campo. E' sempre a disposizione del compagno, è intelligente tatticamente, non perde mai un pallone, è un grande giocatore vedendo anche la sua carriera".

Quali sono le squadre che fanno un campionato a parte rispetto ai viola?

"Il Napoli non sta facendo un grande campionato e adesso perderà anche alcuni giocatori chiave per la Coppa d'Africa. Inter, Juve e Milan sono imprendibili. La Roma dipende da Dybala perché con lui le può vincere tutte in casa ma in generale senza di lui non penso possa creare troppi pericoli, la Lazio non è alla fine troppo lontana anche se non ha un'atmosfera troppo positiva intorno e infine il Bologna secondo me potrà continuare a stare in zone alte".

Cosa ne pensa del mercato di gennaio?

"Non so quante possibilità di mercato ci potranno essere a gennaio, sicuramente sistemerei ruoli come il centrale e l'esterno basso, sperando che gli esterni offensivi si sblocchino. Se la società deciderà di fare un grande colpo nessuno sicuramente si lamenterà, per esempio prendendo Berardi o Zaccagni".