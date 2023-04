MANDORLINI A RFV, Castro? K.o. lo ha reso più forte

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Andrea Mandorlini, ex Verona e Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole: “In Coppa Italia la Cremonese ha eliminato due squadre importanti negli ultimi turni. Tutte le partite dovrebbe prese con il giusto atteggiamento, compresa quella di oggi. Nonostante le sofferenze in campionato, la Cremonese in Coppa Italia si è tolta delle belle soddisfazioni. Sicuramente questa sera darà tutto”.

Come giudica la stagione della Fiorentina fin qui?

“Quello della Fiorentina è stato un campionato di alti e bassi, ma ultimamente sembra aver trovato la quadra giusta. L’ultima partita vinta contro l’Inter è la riprova che la Viola quest’anno può dire la sua”.

Riguardo Vincenzo Italiano?

“Più passa il tempo e più anche i giocatori conoscono meglio il mister. È una crescita che va di pari passo. Non conosco di persona Italiano, ma si vede il netto miglioramento sotto tanti aspetti, da quello tattico a quello mentale. Adesso la squadra rispecchia i principi di Italiano. Spesso si vuole sempre tutto subito, ma ci vuole tempo. E adesso si vede il risultato”.

Sarà difficile gestire questo mese ricco d’impegni?

“Credo che sia molto semplice gestire il momento. La Fiorentina ha una rosa molto competitiva, se tutti stanno bene e si allenano al massimo non ci dovrebbero essere problemi”.

Vede Castrovilli cresciuto calcisticamente?

“Gaetano purtroppo ha avuto un infortunio grave, ci voleva del tempo per tornare in forma. Ho ancora in mente l’immagine della sfida contro l’Inter in cui ha salvato un gol su Lukaku. Questa la reputo come crescita di un giocatore, soprattutto a livello di maturità. Castrovilli è forte, sa calarsi in diverse situazioni. Ciò che ha vissuto lo ha fatto uscire ancora più forte”.

Quanto può influire lo Zini sold out?

“Eliminando Napoli e Roma, la Cremonese si è ritrovata ad un passo dalla finale. Lo stadio pieno sarà sicuramente una componente per dare di più, dal primo all’ultimo minuto”.