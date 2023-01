LUCCHESI A RFV, Sabiri? Sono le operazioni migliori

L'ex dirigente viola Fabrizio Lucchesi ha parlato a Radio Firenzeviola direttamente dalla sede del calciomercato a Milano: "Da queste ultime ore mi aspetto poco, anche se qualcosa succederà. Rispetto all'anno scorso c'è molto meno movimento a parte in Premier che è un mondo a parte per introiti e spese. Dovremmo cercare di colmare questo gap come calcio italiano. La Fiorentina? Ha fatto due buoni acquisti, due operazioni funzionali perché danno possibilità a Italiano di avere qualche cambio. Normale fare questo tipo di operazione a gennaio, poi non credo che il mercato della Fiorentina cambierà in queste ultime ore. Vedremo se ci sarà una sorpresa".

L'operazione Sabiri?

"Sono le operazioni migliori, che fai quando sei a regime e sei tranquillo. Sono le operazioni vere perché vuol dire che lavori con sei mesi o un anno di anticipo".

Manca un centravanti?

"Di sicuro mancano i gol, ora vedremo come l'allenatore e la società pensano di risolvere questo problema".

Futuro?

"Credo che quando la Fiorentina avrà raggiunto una situazione di tranquillità potrà continuare con l'ennesima programmazione. Solo all'interno sanno quali sono gli equilibri da mettere a posto, credo solo che ci debba essere un momento di verifica per capire che tipo di Fiorentina ci sarà nel prossimo biennio".

Ecco il video dell'intervista: