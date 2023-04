KAMINSKI A RFV, Cosa mi dicono i giocatori del Lech

FirenzeViola.it

Emil Kaminski a Radio Firenze Viola

Emil Kaminski, addetto stampa dello Jagellonia in Polonia, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola per parlare della partita di giovedì della Fiorentina: "Il Lech ha vinto lo scorso weekend il derby, che è una partita molto particolare: c'è un'atmosfera speciale perché incredibilmente i tifosi del Warta e del Lech sono amici. Non è il solito derby che uno si potrebbe aspettare".

Skoras che tipo di giocatore è?

"La sua situazione è veramente curiosa perché negli ultimi anni era sempre stato in panchina, ma dopo l'addio di Kaminski ha iniziato a mostrare la sua qualità. Due giorni fa ha fatto una doppietta e probabilmente sarà l'ultima stagione in Polonia per lui, si parla di interesse da tutta Europa per un prezzo da 7-8 milioni di euro. Il suo nome sarà caldo nel prossimo calciomercato".

Lo vedrebbe bene anche in Serie A?

"Certo".

La stagione del Lech?

"Ecco, la prossima partita contro il Legia Varsavia sarà durissima per il Lech: per tutti è una delle partite più importanti delle stagione. Di solito queste partite sono sempre una guerra. Ma sono curioso di capire come i tifosi vivranno la partita contro la Fiorentina, perché io so che van der Bromm (tecnico del Lech, ndr) si sta concentrando tanto per quella partita. Per loro è la più importante in ambito europeo ma non va dimenticato che giocano anche contro il Legia Varsavia. Ho avuto modo anche io di parlare con qualche giocatore del Lech...".

E cosa le hanno detto?

"Che credono che dopo la prima partita di giovedì vogliono andare a giocarsi il passaggio del turno a Firenze".