GUALADRIS A RFV, Viola? Vinceremo a Firenze

In esclusiva su Firenzeviola e RadioFirenzeviola le parole del direttore del quotidiano di Cremona "La Provincia" raccolte dal nostro inviato a Cremona Andrea Giannattasio

Il nostro inviato a Cremona, Andrea Giannattasio, ha intervistato il direttore del quotidiano lombardo La Provincia, Paolo Gualandris: "Rispetto a Bergamo i tifosi sono più tranquilli, non sono cosi organizzati e cosi tanti come a Bergamo".

A gennaio è venuto a mancare Vialli.

"Per i cremonesi amanti del calcio è stato una bandiera e lo hanno celebrato in tutte le maniere possibili e inimmaginabili. È ancora nel cuore di tutti i tifosi nonostante ha passato tanti anni lontano da qui".

Dopodomani ci sarà la semifinale tra Cremonese e Fiorentina, come la vive la città e anche il giornale?

"La città la vive in maniera sobria, c'è comunque tanta aspettativa, è la partita più importante di una stagione da dimenticare. È il primo anno in Serie A e, come ha riconosciuto il presidente stesso, la città e la Cremonese non erano abituati a stare in alto. Nonostante il campionato non emozionante la tifoseria non ha mai contestato né l'allenatore, né i calciatori".

Come vede questo doppio binario: in campionato fanalino di coda e in Coppa Italia semifinalista?

"Probabilmente Napoli e Roma hanno sottovalutato la partita: nonostante le riserve del Napoli siano molto forti cosi come quelle della Roma. I ragazzi ci hanno messo il cuore ed è il bello del calcio, ogni tanto basta un episodio. Anche nel Basket siamo arrivati ai playoff e affronteremo il Bologna che ha un budget di quattro milioni quando noi lo abbiamo di 150.000 euro: eppure ci siamo arrivati alla stessa maniera".

Cremona è una città che vive tanto di sport.

"L'edizione di lunedì è caratterizzata dallo sport. Succederà cosi anche nei prossimi giorni: abbiamo tre squadre: una si sta giocando la poule scudetto, l'altra la poule promozione e una terza che si sta giocando la poule retrocessione. Cremona è una città che vive di sport. Abbiamo anche degli ottimi settori giovanili, la stesa Cremonese ha costruito un impianto per i giovani simile a quello dell’Atalanta. È un progetto da Serie A. Inoltre ha anche uno stadio da serie A, ci sono tutti i requisiti per rimanere in alto".

Pronostico per la semifinale?

"La doppia sfida favorisce la Fiorentina, che vi posso dire... Ce la caviamo qui e a sorpresa veniamo a battervi là (ride ndr)".