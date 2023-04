DISTEFANO SR A RFV: “LA PRIORITÀ È GIOCARE A FIRENZE. VI RACCONTO IL NOSTRO INCONTRO CON TOTTI”

Ascolta l'audio

Francesco Distefano a Radio FirenzeViola

Il ragazzo del momento in casa Fiorentina Primavera risponde al nome di Filippo Distefano. Il giovane talento viola, infatti, è stato autore di una bellissima doppietta e un assist ieri contro l’Inter e per parlare di questo, e non solo, RadioFirenzeViola ha contattato, in esclusiva, il padre, Francesco, del classe 2003: “Siamo rimasti molto contenti della prestazione di ieri, come sempre. Quando fai gol è normale che la gioia è più grande, ma Filippo è un ragazzo umile. L’anno prossimo giocherà in prima squadra, non so in quale, ma la sua speranza è quella di giocare a Firenze. Sappiamo tutti quanto è difficile giocare per i giovani, ma sono sicuro che mio figlio, insieme all’agente, prenderà la scelta migliore. Per noi la Fiorentina significa tantissimo”.

Come è andato l’incontro con Totti?

“Filippo era contentissimo. Dal vivo ho appurato quanto l'ex capitano della Roma sia una persona semplice, ha dato consigli importanti con umiltà a mio figlio. La volontà di Totti è che giochi, questo perché un certo minutaggio è importante per crescere”.

Per il prossimo anno vi aspettate una stagione come quella di Alessandro Bianco o è meglio andare via a giocare in prestito?

“È difficile giocare in prima squadra quando si è giovani e per questo c’è la possibilità di fare un prestito per poi però comunque tornare a Firenze. Noi siamo nelle mani della società, il rapporto è bello e quindi sono contento”.

Rapid Vienna e SPAL si sono interessate veramente a suo figlio?

“C’è stato l’interesse da parte del tecnico degli estensi, Daniele De Rossi, a gennaio e poi recentemente è arrivata anche l’offerta austriaca. L’interesse di certe squadre c’è, lo confermo”.

E sul futuro che si sente di dire?

“La priorità è sempre la Fiorentina. Lui vorrebbe fare semplicemente il suo. Il desiderio principale è quello di rimanere in maglia viola anche se il contesto di giocare resta un fattore importante”.

Si aspettava un’altra finale di Coppa Italia con la Primavera?

“Parliamo di un bellissimo obiettivo e Filippo è felicissimo di vivere questa ennesima finale. La Coppa Italia è un trofeo molto importante, ma la squadra ha il potenziale anche per credere nello scudetto”.