DAMIANI A RFV, Consigliai Laurienté al Sassuolo, viola..

Oscar Damiani a Radio Firenze Viola

Il procuratore Oscar Damiani è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole.

Come si dovrà comportare la Fiorentina sul mercato?

"La squadra sta andando bene, la società e Pradè stanno facendo molto bene e l'allenatore è bravo e valido. Ad inizio stagione penso che nessuno si sarebbe aspettato questa posizione in classifica e questo girone d'andata. A gennaio per rinforzare la squadra prenderei qualche giocatore in prestito per avere più alternative e giocatori affidabili a disposizione".

Cosa ne pensa di Ikoné e Maxime Lopez?

"Ikoné lo conosco bene, può fare meglio ed è un giocatore su cui ci si può puntare perché ha grandi qualità, deve migliorare sulla costanza perché ha tutte le possibilità e non può continuare a fare bene una sola gara ogni cinque partite. Adesso è tanto tempo che è arrivato a Firenze e non ha più motivi o scuse. Deve essere più continuo, a volte può incidere anche la voglia e la determinazione che in determinati casi può mancare, ma per trarre queste conclusioni bisognerebbe vederlo all'interno degli allenamenti ogni giorno. Maxime Lopez è un ragazzo di qualità ed anche lui potrebbe dare di più conquistando più spazio. Anche lui può e deve fare meglio, anche perché adesso se ci sono varie alternative in un determinato ruolo e un giocatore non convince quando gioca, c'è sempre un altro giocatore pronto a prendere subito il posto del compagno".

Cosa ne pensa di giocatori come Laurienté, Ngonge e Theate per la Fiorentina?

"Laurienté l'ho consigliato a Carnevali al Sassuolo. E' un ragazzo con qualità straordinarie e può giocare a tutti i livelli, può migliorare molto e per lui il Sassuolo è molto adatto al momento. Sarebbe perfetto per la Fiorentina e per fare un gradino in più nella sua carriera prima di andare in un top club, è stato pagato dieci milioni quindi penso che se verrà venduto verranno chiesti circa 25 milioni. Ngonge è un ottimo calciatore, tra i migliori in questo momento in serie A, vanno fatti i complimenti alla dirigenza che lo ha preso. Theate è un calciatore molto valido ma è più complicato il suo arrivo dato che il Rennes è difficile che lo faccia partire adesso. Sono tutti prospetti sicuramente di ottimo livello".