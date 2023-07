CAPUANO A RFV, Chi prende Parisi fa un colpaccio

FirenzeViola.it

L'allenatore Ezio Capuano è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole partendo da un giudizio sulla scorsa stagione viola: "La Fiorentina ha fatto un capolavoro. È la squadra che ha prodotto, insieme al Napoli, il miglior calcio. Italiano si è riconfermato, è uno dei migliori in Europa, considerando anche l’età. Ha una carriera lunghissima e dagli errori potrà imparare. È arrivato in due finali e non meritava di perderle entrambe. Il giudizio sulla viola è più che positivo. Complimenti a chi ha fatto la squadra, a Pradè, perché la Fiorentina ha un progetto e un futuro tutto da seguire”.

Su Parisi: “Potrei essere di parte su di lui, ma penso che sia un ottimo giocatore. Lo definii un extraterrestre, chiunque prenda questo ragazzo farà il colpaccio. Ha uno strappo e una frequenza nei primi passi devastante. Ha una grande capacità di lettura in fase difensiva, è tranquillo quando gestisce la palla, è destinato a giocare ad alti livelli. È un atleta fantastico, se avesse avuto 4 cm in più lo avremmo visto al Barcellona. Tra gli italiani, Fabiano, è il più forte in assoluto in quel ruolo”.