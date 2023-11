BAUDO A FV: "IL CAMPIONATO DEI VIOLA È ECCEZIONALE. DOMENICA LA JUVENTUS PAREGGIA”

FirenzeViola.it

La gara più importante dell’anno per i tifosi viola si avvicina e l’aria in città si fa sempre più calda. Per parlare della sfida di domenica sera al Franchi tra Fiorentina e Juventus, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, lo storico presentatore, nonché grande tifoso bianconero, Pippo Baudo.

Partiamo dalla sua Juventus, come giudica l’inizio di stagione dei bianconeri?

“In queste prime partite di campionato i giocatori stanno facendo benino, non benissimo ma benino dai. C’è da rivedere un po’ di cose in casa Juventus, soprattutto nell’impostazione generale. Mi sembra che questa squadra non scenda in campo per vincere. I calciatori che sono in rosa mi piacciono ma secondo me dovrebbero avere un po’ di classe e di grinta in più”.

E invece questa Fiorentina le piace?

“Sì, la squadra viola mi sta piacendo molto. Secondo me la formazione di mister Italiano sta facendo un campionato eccezionale. Non mi piace un giocatore in particolare, mi piace proprio la squadra nel complesso che sta facendo benissimo quest’anno”.

Che gara si aspetta quindi al Franchi domenica sera?

“Sarà sicuramente una bella partita e mi aspetto un pareggio”.

C’è una partita tra Fiorentina e Juventus che si ricorda in particolare o di cui ha un ricordo speciale?

“Ne ho viste tante, una in particolare non ce l’ho. Mi ricordo bene quando andavo a Campo di Marte insieme a Valcareggi a vedere le partite della Viola. Lo stadio Artemio Franchi mi è sempre piaciuto tantissimo, ho dei bellissimi ricordi”.