ITALIA U17, Convocati 3 viola per gli Europei in Ungheria

L'Italia under 17 ha guadagnato la partecipazione ai prossimi Europei di categoria che si terranno in Ungheria dal prossimo 17 maggio. Inserita nel girone B, se la vedrà con Serbia, Spagna e Slovenia. Come tappa di avvicinamento a questo impegno, il selezionatore Bernardo Corradi ha convocato 22 calciatori per un raduno di tre giorni, a partire da lunedì 17, presso il Villaggio Azzurro di Novarello. Tutti i giocatori sono nati nel 2006, eccettuati il difensore Giorgio Vezzosi (Sassuolo) e l'attaccante del MIlan Mattia Liberali.

Portieri Diego Mascardi (Spezia), Nicholas Scardigno (Sampdoria)

Difensori Alessandro Bassino (Juventus), Alfonso De Luca (Napoli), Vittorio Magni (Milan), Filippo Pagnucco (Juventus), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Mohamed Soldà (Bologna), Giorgio Vezzosi (Sassuolo), Andrea Zilio (Bologna)

Centrocampisti Lorenzo Carfora (Benevento), Lapo Deli (Fiorentina), Cosimo Fiorini (Zurigo), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Gabriele Paolocci (Lazio), Jacopo Simonetta (Spal), Matteo Venturini (Inter)

Attaccanti Giacomo De Pieri (Inter), Seydou Fini (Genoa), Mattia Liberali (Milan), Manuel Pisano (Bayern Monaco), Tommaso Rubino (Fiorentina).