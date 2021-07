D. ROSSI, Italiano il giovane con più qualità. FR7...

Delio Rossi, ex tecnico della Fiorentina, è intervenuto a TMW per parlare di Vincenzo Italiano, nuovo allenatore dei viola e delle vicende legate al club di Commisso. Queste le sue dichiarazioni: "Italiano, tra i giovani, è quello che ha dimostrato più capacità. Non era facile vincere in B e salvarsi in A dove non aveva la squadra superiore alle altre. Ora arriva in una piazza importante e pretenziosa ma ha fatto la gavetta e ha le spalle coperte. E' fondamentale, conoscendo il tipo di allenatore - che è uno che mi somiglia - che sia supportato dalla società"

Italiano vuole valutare i giocatori e ha parlato di una Fiorentina già adesso di buon livello: che ne pensa?

"Italiano mediaticamente non è Mourinho e sicuramente la Fiorentina è superiore alla Spezia e dunque entra in punta di piedi. Sicuramente servirà qualcuno adatto al suo sistema di gioco".

Ribery lo avrebbe tenuto?

"Come giocatore ha dimostrato di essere importante, lo avrei confermato, è di qualità. Nonostante l'età fa la differenza".

Che pensa del ruolo di Amrabat?

"Nel 4-3-3 sono fondamentali il centromediano metodista e il centravanti. Amrabat non mi pare abbia caratteristiche di play, mi pare più un giocatore da centrocampo a due. Nel Verona giocava in modo diverso dalla Fiorentina che verrà; è un giocatore che comunque si può adattare come centrocampista ma non come centrale. Però è un giocatore su cui la Fiorentina ha investito e occorre riciclarlo, le qualità le ha e occorre vedere perchè non le esprime".

Su Vlahovic c'è un futuro ancora da decifrare. Lei che ne pensa?

"Ha qualità, lo ha dimostrato l'anno scorso: a livello nazionale e internazionale è un giocatore futuribile, ma l'anno della consacrazione sarà questo: i giovani vivono di alti e bassi e devono confermarsi a certi livelli. Le qualità ci sono: non so se è adatto al 4-3-3 però ha forza fisica e profondità: la scadenza del contratto è comunque il 2023 e mi pare un ragazzo motivato e con la testa a posto e coinvolto".

Cosa deve fare Vlahovic per essere davvero da 4-3-3?

"Faccio un esempio: Immobile ha fatto sfracelli nella Lazio ma nel nel 4-3-3 di Mancini faceva fatica. In questo sistema devi devi saper giocare di sponda e con i compagni. Come dicevo, fondamentali sono il centromediano metodista e il centravanti che devono mettere in moto le due catene di destra e sinistra e il centravanti deve sapere quando venire incontro e quando andare in profondità...".