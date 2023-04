VIDEO FV, Le ultime da Cremona a 2 ore dal match

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Fra poche ore la Fiorentina scenderà in campo per la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Cremonese. Vincenzo Italiano ha sciolto le riserve e manca davvero poco ad un appuntamento che si prospetta fondamentale. Per capire che aria si respira allo Zini e per scoprire tutte le ultime in vista del calcio d'inizio programmato alle ore 21:00, clicca in basso per vedere il video.