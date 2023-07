NARDELLA, Firenze tributa Nuti di ciò che merita

Fonte: dall'inviato L. Mauro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

All'omaggio a Francesco Nuti in Piazza Santa Croce a Firenze ha partecipato anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Avevamo promesso questa cosa alla famiglia e l'abbiamo mantenuta. Non solo per ricordare questo grande attore e regista, ma anche per mostrare all'Italia intera quanto fosse profondo il legame tra Nuti, Firenze e Prato. Non dubitavamo che ci sarebbe stato un grande successo di persone: la piazza è piena. Nuti ha lasciato un segno indelebile con i suoi film e la sua comicità. In queste settimane sono arrivati tanti messaggi d'affetto. Oggi Firenze tributa a Francesco Nuti ciò che merita".