LOCATELLI A RFV, Dominguez? Spero resti a Bologna

Fonte: L.Mauro

L'ex calciatore, Tomas Locatelli, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it durante le Olimpiadi del Cuore, al Circolo Tennis di Forte dei Marmi. Queste le sue parole partendo dalla prima giornata di campionato: "Le grandi squadre stanno dando continuità alla stagione scorsa, come per esempio Milan, Napoli, Inter. La Juve quest'anno potrebbe essere insidiosa perché non ha le coppe".

Dove può arrivare questa Fiorentina?

"La Fiorentina può fare molto bene, anche perché riparte con lo stesso allenatore. Potrà dare fastidio e la prima giornata di campionato è un indizio; ha vinto a Genova, che non è un campo facile".

Sulla Conference: "Auguro il meglio alle italiane in Europa, spero che possano fare bene. La Fiorentina merita un percorso come quello dell'anno scorso, magari con la vittoria finale".

Su Dominguez: "Se dovesse partire anche lui, dopo Arnautovic, sarebbe una tragedia. Spero resti a Bologna, perché è un giocatore forte".

Su Spalletti e la sua nuova avventura con la Nazionale: "Spalletti scelta giusta. A Napoli ha fatto una meraviglia. Speriamo possa dare quel qualcosa in più a questa Nazionale".