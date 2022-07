FOTO FV, I giovani viola a passeggio per Moena

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PESTONE PER ZURKO: OGGI SALTA L'AMICHEVOLE Questa mattina, in ritiro a Moena, Szymon Zurkowski non si è allenato. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista ha subìto un pestone durante l'allenamento ieri, dunque sarà indisponibile per l’amichevole prevista oggi... Questa mattina, in ritiro a Moena, Szymon Zurkowski non si è allenato. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista ha subìto un pestone durante l'allenamento ieri, dunque sarà indisponibile per l’amichevole prevista oggi... NOTIZIE DI FV DODO, NON CONVOCATO DALLO SHAKHTAR PER IL RITIRO Lo Shakhtar Donetsk inizia la preparazione per la prossima stagione, che la vedrà impegnata oltre che in campionato anche in Champions League. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il club ucraino partirà domani per Rotterdam per la prima fase del... Lo Shakhtar Donetsk inizia la preparazione per la prossima stagione, che la vedrà impegnata oltre che in campionato anche in Champions League. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il club ucraino partirà domani per Rotterdam per la prima fase del... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi