FOTO FV, Anche Galloppa al Bartolozzi di Scandicci

INDISCREZIONI DI FV AQUILANI, SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DEL PISA: I DETTAGLI Adesso è praticamente ufficiale, Alberto Aquilani sarà il nuovo allenatore del Pisa. Dopo 5 anni alla guida della Fiorentina tra Under e 18 e Primavera, l'ex centrocampista tra le altre anche della Roma è pronto ad iniziare una nuova avventura su una... Adesso è praticamente ufficiale, Alberto Aquilani sarà il nuovo allenatore del Pisa. Dopo 5 anni alla guida della Fiorentina tra Under e 18 e Primavera, l'ex centrocampista tra le altre anche della Roma è pronto ad iniziare una nuova avventura su una... NOTIZIE DI FV IKONÉ NELLA LISTA DI CHI DOVREBBE RESTARE. MA PIACE IN EUROPA A qualche tifoso potrà suonare strano, ma le prestazioni di Jonathan Ikoné hanno colpito vari club in Europa. Il francese, con il quale ancora il pubblico di Firenze non ha legato in particolar modo, dopo una stagione più di bassi che di alti può... A qualche tifoso potrà suonare strano, ma le prestazioni di Jonathan Ikoné hanno colpito vari club in Europa. Il francese, con il quale ancora il pubblico di Firenze non ha legato in particolar modo, dopo una stagione più di bassi che di alti può... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 giugno 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi