FOTO, Frey: "Oggi si combatte per la maglia"

Attraverso il proprio profilo Instagram, l'ex portiere della Fiorentina Frey ha voluto caricare l'ambiente viola in vista della partita contro la Juventus, scrivendo queste parole nella didascalia del post: "Oggi c’è la partita. Non è una semplice partita e lo sappiamo tutti. Per me era adrenalina pura, la sentivo una settimana prima, la tensione che arrivava, la carica dei tifosi che si respirava in ogni angolo della città e ogni volta con la voglia di fare l’impresa e regalare una delle più grandi gioie della stagione al popolo viola. Oggi si combatte per quella maglia. Forza Fiorentina, Forza Viola".