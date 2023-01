EMPOLI, Sopra i viola a fine girone d'andata. Non accadeva dal...

Il successo dell'Empoli manda la squadra di Zanetti davanti a Fiorentina e Juventus in classifica al termine del girone di andata. La squadra toscana batte l'Inter grazie al gol di Baldanzi, lasciando i nerazzurri a ben tredici lunghezze dal Napoli capolista. Una piccola curiosità riguarda il derby a distanza tra Empoli e Fiorentina. Infatti gli azzurri non chiudevano il girone d'andata davanti ai viola dalla stagione 2006-2007, anche in quell'occasione c'è da sottolineare che la Fiorentina partiva da -15 punti. Nell'era dei tre punti non era mai successo, difatti l'unica volta che è accaduto è stato nel campionato 1986-1987, prima stagione in Serie A in assoluto proprio degli Empoli.