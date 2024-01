MINA, SONDAGGI DA MLS, TURCHIA E BRASILE MA LUI VUOLE RESTARE

FirenzeViola.it

La Fiorentina è pronta ad affrontare il prossimo impegno di Supercoppa italiana contro il Napoli, ma la dirigenza viola continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di mister Italiano e per trovare una nuova sistemazione a chi non ha ottenuto spazio in questa prima parte di stagione. Tra i tanti calciatori che hanno avuto uno scarso minutaggio spicca sicuramente il nome di Yerry Mina.

Il difensore colombiano fin qui ha collezionato solamente 7 presenze (4 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 1 in Conference League) di cui solamente una da titolare contro il Genk. In queste ultime settimane sono arrivati alcuni sondaggi da squadre in MLS, Inter Miami su tutte, club brasiliani e turchi, pronti a regalare il giusto spazio all’ex Barcellona così da non fargli perdere il posto in Nazionale.

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, l’intenzione di Mina sarebbe quella di restare a Fireze, almeno fino a giugno, per continuare a giocarsi le proprie chances in maglia viola. Il calciatore, che compierà trent’anni il prossimo 23 settembre, sente di avere ancota tutte le carte in regola per giocarsela nel grande calcio e proprio per questo, salvo offerte irrinunciabili o volontà della Fiorentina di cedere il difensore, non ha intenzione di lasciare né Firenze e né l’Europa.