VAN DEN BROM, Per giovedì puntiamo su Dagerstal

© foto di Federico De Luca

Nello scontro tra Lech Poznan e Legia Warszawa, finito per 2-2, Jesper Karlström, centrocampista del Poznan e uno dei leader della squadra, è uscito al 38' per infortunio. L'allenatore Van den Brom ha parlato così nel post partita "Al momento non so quanto sia grave l'infortunio. Sembra che giovedì possa essere difficile vederlo in campo. Teniamo le dita incrociate per la sua salute. Per quanto riguarda Dagerstal, abbiamo pensato se scommettere su di lui. Non era pronto al 100%, ma sono positivo per la sua prestazione di giovedì. Sta migliorando sempre di più".