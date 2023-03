PIOLI (DAZN), La Viola ha fatto meglio. Al tredicesimo...

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn della sconfitta contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Il primo tempo non mi è piaciuto, la Fiorentina ha avuto più qualità di noi e arrivava prima sulle seconde palle. Anche nel secondo è iniziato male, e il rigore ci ha svegliato. Peccato per le occasioni successive, ma la Fiorentina ha fatto meglio di noi".

Ha visto qualche passo indietro?

"Abbiamo corso tanto, ma non bene. Non siamo stati compatti e dunque ci sono cose da sistemare".

Prosegue: "Non volevamo stare bassi, ma la Fiorentina ha palleggiato molto bene e non siamo riusciti a giocare come volevamo. La Viola aggredisce, non è facile palleggiare, nel primo tempo siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio".

C'era la testa alla Champions?

"No, perché è già successo di giocare partite con la Champions di mezzo. Non è stato facile e non lo è nemmeno ora giocare tre partite di fila. Non ho parlato ai miei ragazzi della sfida contro il Tottenham. Gli inglesi sono un avversario diverso, adesso pensiamo a prepararla bene, ma eravamo concentrati sul match di oggi: non abbiamo messo in campo ciò che avevamo programmato, ha fatto meglio la Fiorentina".

Su De Ketelaere: "Diventa difficile parlare dei singoli, ma abbiamo fatto girare pochi palloni nella metà campo offensiva. Ha fatto anche buone giocate a tratti".

Brahim Diaz recupera?

"Non lo so ancora, vediamo".

Sul tredicesimo minuto: "E' difficile spiegare queste emozioni. Quando torno a Firenze, Davide c'è sempre, specialmente se la data coincide. A livello personale vivo una situazione molto profonda".