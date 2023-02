MOU, Complimenti alla Cremonese: vittoria meritata

José Mourinho, allenatore della Roma, dopo la sconfitta con la Cremonese e l'eliminazione dalla Coppa Italia è intervenuto al microfono di Mediaset: "Complimenti alla Cremonese, che ha fatto due grandi vittorie fuori casa con Napoli e Roma. E' una coppa strana questa per chi non si è qualificato tra le prime 8 del campionato scorso, ancora più meriti alla Cremonese per questo, che è meritatamente in semifinale. Paghiamo un primo tempo orribile, veramente di un livello molto basso. Dopo nel secondo tempo c'è stato un errore individuale. Anche nel primo è un errore individuale, ma in un contesto in cui abbiamo giocato male. Il secondo invece è fuori contesto perché stavamo reagendo. Abbiamo avuto diverse occasioni e potevamo segnare prima. Ho imparato in tanti anni a non piangere per le sconfitte e a guardare sempre la prossima. La nostra è una rosa che fa fatica con le rotazioni, fa fatica a giocare tre partite in una settimana. Ma pensiamo alla partita e in questa gara la Cremonese ha meritato per il nostro primo tempo".

E' un passo indietro?

"Il calcio è così. Succede con le squadre top, figurati con quelle che non sono top. A Napoli meritavamo un risultato completamente diversamente, avevamo fatto un gran partita, per questo ho detto di essere un allenatore orgoglioso nonostante la sconfitta. Oggi non posso dire la stessa cosa. Ora io devo pensare alla prossima partita".