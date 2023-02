A. HORTA, Faremo il possibile per arrivare in fondo

André Horta, centrocampista dello Sporting Braga, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Conference League contro la Fiorentina:

Siete preparati per la partita?

"Siamo pronti e speriamo di giocare bene e siamo in forma per affrontare questa sfida".

Come si sente a giocare questa partita?

"In questo momento dobbiamo concentrarci sulla partita come abbiamo fatto contro il Maritimo e attuare la miglior prestazione possibile".

Avete conquistato tante vittorie fino ad oggi, pensate che queste vittorie possano migliorare anche la vostra prestazione di domani?

"Vincere le partite antecedenti è buono perché così non sentiamo la stanchezza. Questo è un qualcosa in più per dare il massimo anche contro la Fiorentina".

Ha affrontato tante partite con questa maglia, quali sono le aspettative e pensa che si possa anche vincere il torneo?

"Saremo competitivi e cercheremo di fare l'impossibile per vincere e per arrivare in fondo. Non dobbiamo pensare però al futuro ma solo alla partita di domani".