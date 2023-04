VIOLA, Ora tutto quello che tocca lo trasforma in oro

FirenzeViola.it

Come scritto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in questo momento la Fiorentina tutto quello che tocca lo trasforma in oro. Vincenzo Italiano ha trovato la quadra per far funzionare gli ingranaggi alla perfezione. A Cremona è arrivata la nona vittoria consecutiva in tutte le competizioni in una singola stagione che eguaglia il record viola del 1959-1960. Ma soprattutto questo è un grande passo verso il sogno della finale di Coppa Italia, arpionata l’ultima volta nel 2014 (ko con il Napoli). La Fiorentina conferma il momento d’oro grazie a un gol per tempo di Cabral e Nico Gonzalez su rigore e al ritorno di giovedì 27 aprile dovrà solo stare attenta a non distrarsi troppo. Vincenzo Italiano si gode una serata perfetta, anche se non abbassa la guardia: "Abbiamo meritato la vittoria giocando bene. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento, l’approccio alla partita: l’abbiamo preparata bene e ci teniamo questo 2-0. Ma questo era solo il primo round e ora siamo già proiettati al ritorno".