VERSO L'UDINESE, Via al turnover: le scelte di Italiano

Puntando l'attenzione verso la prossima sfida di campionato contro l'Udinese, collegando il tutto, ovviamente, al ritorno della semifinale di Conference League contro il Basilea giovedì prossimo, l'edizione odierna de La Nazione, fa il punto su quella che potrebbe essere la formazione titolare viola. Spazio al turnover, con i titolari pronti a rifiatare. Tralasciando i ritorni dal 1’ di Milenkovic ed Igor in difesa, potrebbero avere una chance anche Venuti e Terzic, così come Duncan in mediana (Mandragora in panchina). Sugli esterni spazio a Kouame e Saponara, con Jovic centravanti e uno tra Barak e Castrovilli come trequartista.