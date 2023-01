VERSO IL TORO, Un recupero e tanti incerti: il punto

Spazio ai temi di campo sulle pagine odierne de La Nazione: come spiega il quotidiano, per il match di sabato sera contro il TorinoItaliano non avrà a disposizione Quarta, Cabral e Sottil, ancora infortunati. Non ci sarà neanche Dodò, squalificato a causa del cartellino rosso rimediato all’Olimpico, quindi contro il Torino spazio a Venuti nel ruolo di terzino destro. Sono da monitorare le condizioni di Saponara e Mandragora, che non sono stati convocati per Roma-Fiorentina. Ieri Saponara si è regolarmente allenato, ad ora quindi segnali positivi per il suo recupero. Qualche dubbio in più per Mandragora, nei prossimi allenamenti la situazione sarà più chiara. Ieri Jovic non era in campo insieme ai compagni per l’allenamento del primo pomeriggio, ma l’attaccante serbo sta bene ed è a disposizione per la partita di sabato.