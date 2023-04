UECL, Viola favoriti sul Lech ma il Villarreal insegna

Il Corriere Fiorentino, analizza il Lech Poznan, in un ottimo momento di forma, e si sofferma a sua volta anche sulla forza della Fiorentina rispetto alla squadra polacca. La squadra viola arriva in Polonia da favorita, anche in virtù dei dodici risultati utili consecutivi, ma quel 3 a 0 al Villarreal è l'ombra che vigila sopra la Fiorentina e che preoccupa non poco. Gli spagnoli erano considerati i favoriti del torneo ma la storia ha detto altro (gli spagnoli son stati eliminati dall’Anderlecht agli ottavi di finale). I "gialli" restano a oggi la quinta forza Liga e il fatto che il Lech nel girone li abbia battuti con un sonoro 3-0 spiega bene quanto la formazione polacca possa essere pericolosa. La Fiorentina sulla carta è più forte, ma non sarà una passeggiata per gli uomini di Italiano. Oltre a ciò c'è da aggiungere che la squadra di Van den Brom non ha subito neanche un gol nelle ultime 5 sfide di Conference, dimostrandosi letale con il suo bomber, Mikael Ishak.